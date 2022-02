Mauro a Sarri e Gasperini sul Var: "Dove erano quattro anni fa?"

"Dov’erano Sarri e Gasperini 4 anni fa quando dai microfoni di Sky pregavo giocatori e allenatori di aprire un dibattito serio sull’introduzione della Var?". Su Instagram Massimo Mauro, ex calciatore anche di Juve e Napoli e oggi commentatore sportivo, replica ai tecnici di Lazio e Atalanta che hanno chiesto lo stop del Var dopo gli ultimi episodi controversi in campo europeo e italiano. "Per chi ama il calcio giocato era fin troppo evidente che la moviola non è mai paragonabile alla valutazione che “deve” fare l’arbitro sugli episodi di campo. Altra cosa è usarla con umiltà su gol non gol e fuorigioco… può essere di grande aiuto", ha aggiunto e concluso Mauro nel suo post social.