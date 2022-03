Shevchenko in lacrime: "L'Italia aiuti l'Ucraina. Muoiono i bambini"

Andriy Shevchenko si commuove nel raccontare il dramma che sta vivendo la sua Ucraina, sotto attacco dalla Russia dallo scorso 24 febbraio: "L'Italia mi ha fatto sentire uno di voi, è la mia seconda patria. Aprite il cuore al popolo e alla mia gente ai bambini e agli anziani che hanno tanto bisogno del vostro aiuto. Ce n'è già tanto, lo so, ma ne chiedo ancora", le parole in lacrime dell'allenatore ed ex bomber, intervistato da 'Che tempo che fa' su Rai Tre.