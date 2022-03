L'Italia vuole ospitare Euro 2032: inviata richiesta alla Uefa

ROMA - La Uefa ha comunicato attraversi i canali ufficiali di aver ricevuto da parte dell'Italia una manifestazione di interesse per ospitare l'edizione 2032 dei Campionati Europei di calcio. Scadeva il 23 marzo infatti il tempo nel quale le nazioni interessate all'organizzazione di Euro 2028 ed Euro 2032 avrebbero dovuto inviare la richiesta ufficiale alla Uefa. La Gran Bretagna ha invece presentato domanda per ospitare, assieme all' Irlanda, l'edizione 2028. Russia e Turchia, infine, hanno dichiarato il loro interesse e la loro disponibilità ad ospitare sia l'edizione 2028 che quella 2032: la nomina delle nazioni ospitanti di Euro 2028 e Euro 2032 avverrà a settembre 2023.