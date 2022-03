Al Khelaifi contro Agnelli: "In Ucraina si muore e noi parliamo di Superlega?"

ROMA - Nasser Al Khelaifi torna all'attacco di Real Madrid, Barcellona e Juventus: "In Ucraina la gente muore, non ha un posto dove dormire e noi discutiamo per la Superlega?". Questo il nuovo affondo del presidente del Psg e numero uno dell'Eca: "I tre club che la vogliono - ha detto in un'intervista rilasciata a 'BBC Sport' - non hanno una visione finanziaria a lungo termine. Sanno che non ci sono possibilità e continuano a parlare del loro contratto legale. Quello che dimenticano è che il calcio è un contratto sociale, non un contratto legale, sventolano un foglio di carta. Anche io voglio giocare le grandi partite ovviamente e so cosa vuole il pubblico, ma non possiamo dire: 'Sei un piccolo club, sei fuori'. Deve essere un sistema aperto, sotto l'organo di governo, nel quale c'è rispetto per tutti".