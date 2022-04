Fifa, Infantino denunciato da Platini per traffico di influenze illecite

Da braccio destro a grande nemico. Per Michel Platini, ex presidente Uefa, questo è diventato Gianni Infantino, attuale numero uno della Fifa, che è stato denunciato dal francese per "traffico di influenze illecite". L'ex fuoriclasse della Juventus, che considera Infantino il principale responsabile di un complotto per escluderlo dal mondo del calcio, ha presentato nel novembre 2021 una denuncia alla giustizia francese. Platini chiede che il presidente della Fifa venga interrogato e che siano sentiti anche magistrati svizzeri, in particolare il giudice Michael Lauber che, secondo l'ex numero 10, avrebbe avuto diverse riunioni con Infantino.