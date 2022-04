"Italia ripescata ai Mondiali?": la risposta seccata di Infantino

FIRENZE - "Siamo seri, per favore". Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, questa mattina in Palazzo Vecchio a Firenze, a margine di un convegno su Artemio Franchi, ha risposto a chi gli chiedeva se esisteva la possibilità che l'Italia venisse ripescata. "Da italiano - ha aggiunto - è una tristezza incredibile, mi viene da piangere, che l'Italia non ci sia al prossimo Mondiale, ma non solo a me, a tutti i tifosi del calcio".