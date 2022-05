Roma, Eto'o esalta Mourinho: "Vincerà la Conference League"

MILANO - "Mourinho? Conoscendo lo Special One ora è felice, ma lui vuole vincere. La sua testa sarà già a trovare la strategia per vincere. E sono sicuro ci riuscirà". Questo il pensiero di Samuel Eto'o sul finale di stagione che vivrà il tecnico portoghese alla guida della Roma con la possibilità di conquistare la prima edizione della Conference League. "A Josè non piacere perdere, ma sono sicuro che vincerà", prosegue l'ex attaccante dell'Inter, attuale Presidente della Federcalcio Camerunense, che con Mourinho fu artefice del triplete nerazzurro nel 2010. E proprio sull'Inter arrivano altre dichiarazioni di Eto'o. "Può vincere lo scudetto? Non vedo perché no, l'Inter è una delle squadre più importanti del campionato. Deve avere una mentalità sempre vincente, fino all'ultimo secondo tutto è possibile nel calcio. Spero che vinca. La differenza tra le grandi squadre e quelle normali è proprio quello, che fino alla fine si deve fare tutto per vincere e l'Inter è una delle squadre più importanti del Mondo".