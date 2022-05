Tacconi, gli aggiornamenti dal figlio: "Ancora 2-3 step importanti"

ALESSANDRIA - Stefano Tacconi è ricoverato dallo scorso 23 aprile all'ospedale di Alessandria per una emorragia cerebrale, dopo il ricovero in Terapia intensiva l'ex portiere della Juventus è stato trasferito nel reparto di Neurochirurgia il 21 maggio ed oggi il figlio ha voluto aggiornare la situazione del padre. Sui suoi canali social Andrea ha scritto: "Papà deve superare ancora 2-3 step importanti, se non ci saranno complicanze verrà spostato in un nuovo reparto a breve". Il direttore della Neurochirurgia Andrea Barbanera ha detto che: "Il paziente ha acquisito l'autonomia respiratoria e un buon stato di vigilanza. Questo ci permette di essere più ottimisti: sarà necessario gestire alcune problematiche nel reparto di Neurochirurgia, ma possiamo ipotizzare il trasferimento presso una struttura di riabilitazione tra un paio di settimane".