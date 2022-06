Borriello, che festa a Ibiza per i 40 anni!

IBIZA - E sono quaranta. Anche Marco Borriello da ieri (18 giugno) è negli "anta", un traguardo importante della sua vita festeggiato a Ibiza con una super festa insieme ad amici vip, calciatori ed ex compagni di squadra. La splendida isola delle Baleari, dove ormai dal 2018 l'ex attaccante vive e che in questi anni gli ha dato prima la possibilità di giocare per l'UD Ibiza e poi di diventarne dirigente, ha fatto da cornice alla serata, organizzata in una location da urlo con tanto di piscina e gioco di fuochi. Tra i presenti anche la coppia Nargi-Matri, Barone, Verratti, Pirlo e Carolina Stramare.