Borriello, mega party per i 40 anni: la scelta sulle ex fidanzate

Traguardo importante per Marco Borriello. Il prossimo 18 giugno l'ex calciatore compirà 40 anni . Un compleanno importante che lo sportivo ha deciso di festeggiare con un mega festa a Ibiza, dove si è trasferito qualche tempo fa. Il settimanale Chi parla di "un party stellare nella sua lussuosa villa". Tra gli invitati tanti calciatori di fama mondiale e dj internazionali. A quanto pare però "nessuna ex fidanzata di Borriello avrebbe ricevuto l'invito".

Chi sono le ex fidanzate di Borriello

La lista delle ex fidanzate di Marco Borriello è piuttosto lunga. La più celebre resta Belen Rodriguez: la storia tra i due è durata quattro anni, dal 2004 al 2008. La soubrette argentina e Borriello sono rimasti in buoni rapporti - nel 2016 qualcuno ha ipotizzato addirittura un ritorno di fiamma - ma l'ex attaccante avrebbe deciso di non invitarla al suo party di compleanno. Nel curriculum sentimentale dell'ex di Milan, Roma e Juve anche: Cristina Buccino, Nina Senicar, Bianca Brandolini d'Adda, Sofia Rising, Audrey Chabloz, Gilda Ambrosio, Stefania Seimur, Larissa Schmidt, Camila Morais, Dayane Mello, Madalina Ghenea.