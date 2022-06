Europei U19, sarà l'Inghilterra l'avversaria dell'Italia in semifinale

ZIAR NAD HRONOM (Slovacchia) - Un gol della giovane punta del Manchester City Liam Delap regala all'Inghilterra il successo per 1-0 su Israele, il primo posto nel girone B dell'Europeo U19 e la semifinale del torneo contro l'Italia di Nunziata. I britannici chiudono il gruppo a punteggio pieno e contenderenno agli azzurri (arrivati secondo nel proprio gruppo) l'accesso alla finale della manifestazione nel match in programma martedì 28 giugno alle 17. L'altra semifinale vedrà invece protagonisti proprio Isreale (che chiude a 4 punti al secondo posto) e la Francia (prima nel gruppo degli azzurri e che nello scorso match hanno battuto 4-1 Volpato e compagni).