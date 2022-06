Simeone, c'è qualcosa di sbagliato: l'errore clamoroso diventa virale

MADRID (SPAGNA) - Se le sue doti da stratega hanno portato importanti successi all'Atletico Madrid, Diego Simeone dovrà invece rivedere qualcosa per quanto riguarda gli scacchi. In vacanza prima del via della nuova stagione, il tecnico dei 'Colchoneros' ha postato sui propri profili social alcuni scatti di questi giorni passati in famiglia e ce n'è uno che è presto diventato virale sui social.