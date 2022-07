Chelsea, esordio amaro per Koulibaly: ko 4-0 contro l'Arsenal

Erling Haaland riprende da dove aveva lasciato. All'attaccante norvegese sono bastati 12 minuti per bagnare con una rete il suo esordio con il Manchester City. Era l'ex Borussia Dortmund il più atteso della sfida allo stadio di Lambeau Field a Green Bay contro il Bayern Monaco, liquidato proprio grazie alla marcatura del gigante classe 2000. Gli uomini di Pep Guardiola hanno dimostrato di essere in buone condizioni e avanti nella preparazione rispetto ai bavaresi, un dato che rassicura il tecnico spagnolo in vista della nuova stagione. Bene anche l'altro debuttante, l'ex River Plate Julian Alvarez, subentrato a inizio ripresa proprio al posto di Haaland. Dopo l'infortunio rimediato nel match d'esordio con gol con i tedeschi contro il Dc United (6-2), l'ex Juve De Ligt è partito dalla panchina entrando poi al 58' al posto di Upamecano.