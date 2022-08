Miglior allenatore dell'anno Uefa: Ancelotti sfida Guardiola e Klopp

ROMA - Un'altra sfida ai due giganti della Premier League per Carlo Ancelotti , insieme a Josep Guardiola del Manchester City e a Jurgen Klopp del Liverpool finalista per il premio di 'Allenatore dell'Anno Uefa' della stagione 2021/22. Il tecnico italiano è tornato sulla panchina del Real Madrid la scorsa estate vincendo la Liga prima di diventare il primo allenatore a conquistare la Coppa dei Campioni/Champions League per la quarta volta, grazie al trionfo delle ' Merengues ' nella finale di Parigi proprio contro il Liverpool di Klopp.

Benzema sfida Courtois e De Bruyne

Ancelotti ha inoltre appena vinto la Supercoppa Europea superando i tedeschi dell'Eintracht di Francoforte (reduce dal trionfo in Europa League). Il vincitore del premio verrà annunciato - insieme ai vincitori di quelli di 'Calciatore dell'Anno', 'Calciatrice dell'Anno' e 'Allenatore dell'Anno per il calcio femminile' - durante la cerimonia del sorteggio per la fase a gironi 2022/23 di Champions League che si terrà giovedì 25 agosto a Istanbul. A questo proposito, per il premio di miglior giocatore, i tre candidati finali sono i due giocatori del Real, Karim Benzema e Thibaut Courtois, e il centrocampista del Manchester City, Kevin De Bruyne.