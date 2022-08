Napoli, Simeone primo argentino al Diego Armando Maradona

È lui. Giovanni Simeone, il primo argentino azzurrissimo che giocherà nello stadio di Maradona. C'è il nome Diego nel suo destino: non solo papà Cholo, ma anche l'ingresso a pieno titolo di primo argentino a scendere in campo con la maglia del Napoli nel più grande impianto sportivo al mondo dedicato al Pibe de Oro. Festa grande in casa Simeone: dopo il Cholo anche il Cholito in Champions. E dall'urna Uefa non è detto che non esca un derby in famiglia: Napoli e Atletico Madrid.