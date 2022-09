Il Brasile batte 3-0 il Ghana in amichevole: esordio per Bremer

LE HAVRE (Francia) - Il Brasile batte 3-0 in amichevole il Ghana nel match giocato a Le Havre: a decidere il match i gol di Marquinhos al 9' e la doppietta dell'attaccante del Tottenham Richarlison (tiro dal limite al 28' e colpo di testa vincente al 40'). Protagonista anche Neymar che sforna due assist proprio per il giocatore di Antonio Conte. Nel secondo tempo, al posto di Thiago Silva, entra in campo anche il centrale della Juve Bremer, che esordisce così in maglia verdeoro a 25 anni.