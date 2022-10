Il duro attacco del calciatore australiano a Casillas e Puyol: "Erano degli idoli..."

MADRID (Spagna) - La notizia ha fatto il giro del mondo in un attimo, ma ora la vicenda non sembra placarsi. Un account hackerato, un commento poco opportuno e la bufera è servita. Nelle ultime ore l'ex portiere della Nazionale Iker Casillas è finito nell'occhio del ciclone insieme al suo ex compagno di nazionale Charles Puyol. La comunità LGBTQ+ è insorta, e diversi personaggi non hanno risparmiato i due ex calciatori della nazionale spagnola.