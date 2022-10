Casillas sui social: "Sono gay". E Puyol commenta così

MADRID (Spagna) - Sul profilo Twitter ufficiale dell'ex portiere del Real Madrid Iker Casillas è stato pubblicato un tweet molto importante sulla vita privata del nativo di Mòstoles: coming out! Il tweet recita "Spero mi rispetterete: sono gay" seguità dall'hashtag #felizdomingo (Buona domenica). Nelle risposte al tweet è apparsa anche quella dell'ex capitano del Barcellona Carles Puyol , sempre profilo ufficiale, che commenta: "È il momento di raccontare della nostra storia".

Coming out Casillas, cancellato il messaggio: smentita e scuse

Dopo qualche ora dalla pubblicazione e migliaia di commenti e reazioni degli utenti sul web, l'ex numero uno Blancos ha però cancellato il tweet. Scherzo o hackeraggio? Mentre i fan hanno continuato a interrogarsi, sempre via Twitter è arrivata la smentita. "Account hackerato. Per fortuna tutto in ordine. Mi scuso con tutti i miei follower. E, naturalmente, scusa alla comunità LGBT".

Iker Casillas, le storie d'amore da Sara Carbonero a Shakira

Iker Casillas aveva chiuso il suo matrimonio con Sara Carbonero nel 2021. Da allora, tantissime le relazioni, più o meno reali, che gli sono state attribuite dai rotocalchi di gossip. Soltanto dieci giorni fa, l'ex Real Madrid aveva smentito un flirt con Shakira, ormai ex di Piquè, bollando la notizia come "fake news".