Zidane rivela: "Tornerò presto ad allenare"

Clamorosa rivelazione da parte di Zinedine Zidane, che ai microfoni di RMC Sport ha parlato del suo ritorno come allenatore. L'ex tecnico del Real Madrid, tre Champions League con i Blancos, non allena dal 2021, quando lasciò il club spagnolo per la seconda volta. Ora, a più di un anno di distanza, l'ex centrocampista francese ha svelato che è vicino al ritorno in panchina.