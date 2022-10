Casillas shock: "Mi sparo ai testicoli". Il significato del tweet virale

MADRID (SPAGNA) - " Non vedo l'ora di spararmi sette volte ai testicoli ". Questo l'ultimo e sorprendente post di Iker Casillas sul proprio profilo Twitter. L'ex leggenda del calcio spagnolo ha pubblicato il tweet alle ore 2 di questa notte, poche ore dopo la prima sconfitta stagionale del Real Madrid , a Lipsia , in Champions League . In poco meno di 30 minuti, il messaggio è diventato virale sui social con 7mila like, oltre 1400 retweet e una miriade di reazioni . Molti suoi follower sono rimasti increduli nel leggere il tweet mentre tanti altri hanno sottolineato che potrebbe trattarsi di un nuovo tentativo di hackeraggio del profilo, come accaduto poche settimane fa.

Un utente ha spiegato il significato del sorprendente tweet publbicato dall'ex portiere del Real Madrid: Casillas avrebbe infatti copiato un post di un famoso streamer iberico, Ibai Llanos, riguardante proprio il club campione d'Europa in carica. Alle 21.25 di ieri sera, lo streamer ha infatti pubblicato un tweet tale e quale a quello poi riproposto nella notte da Casillas per esprimere tutta la sua rabbia dopo il gol di Nkunku che ha portato il Lipsia sul momentaneo 2-0. Il match è poi terminato con il successo dei tedeschi per 3-2 ma lo sfogo di Casillas, sconcertato per la sconfitta del 'suo' Madrid in terra teutonica, non è passato di certo inosservato.