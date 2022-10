Clamoroso Casillas: ecco quanti milioni di follower ha perso su Twitter

MADRID - Iker Casillas è finito, suo malgrado, sotto i riflettori dei social per i motivi sbagliati. L'ex portiere del Real Madrid è infatti ancora nella bufera per i suoi recenti tweet, pubblicati sul suo account ufficiale. È iniziato tutto lo scorso 9 ottobre, con il messaggio sul suo coming out: "Spero di essere rispettato: sono gay". Poi poco dopo la smentita in un altro messaggio, dove si dava la colpa ad un attacco hacker. Casillas ha comunque ricevuto una pioggia di critiche dagli utenti, non sicuri sulla scusa dell'attacco hacker. E i messaggi pubblicati dopo non hanno aiutato la situazione.