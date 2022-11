Ronaldo, la sorella scrive un lungo post: “Non hai più bisogno di dimostrare niente”

Cristiano Ronaldo , arrivano i nostri. A difendere l'attaccante portoghese del Manchester United c'è la sorella, Katia Aveiro , che ha scelto Instagram per un lungo post in cui accusa chi critica il fratello e prende posizione a favore di Cr7 : “Sono contenta che il tuo carattere e la tua dignità non ti lascino. Mi dispiace per le persone che vivono con il mento all'insù, puntando il dito come se avessero costruito più di te”.

Prosegue nella sua filippica Katia Aveiro: “Ci sono persone che sono così: deboli, false, ma non me ne preoccupo affatto. Ci sono persone che vivono nell'ombra, che vivono in silenzio, sono ipocritamente ingrate anche verso se stesse; oggi se vedi qualcuno che prende posizione, che è coraggioso lo critichi, le persone annegano nella loro illusione, molto di loro vivono per vedere gli altri camminare, hanno paura anche di calpestare il pavimento stesso perché hanno paura di cadere, poverette”.

La sorella di Ronaldo: “Hai costruito un impero dal nulla”

Le parole da dire sono tante per la sorella di Ronaldo: “Al giorno d'oggi è difficile trovare persone così, avevi tutto e potevi stare in silenzio, non hai più bisogno di dimostrare niente, hai costruito un impero dal nulla, hai già un'eredità per le prossime generazioni che nessuno può toglierti. Potresti grattarti le pal** (sì, lo dico lo stesso) e fischiettare, guidare il tuo jet privato dove vuoi, potresti fare un giro sulla tua barca lunga 27 metri e goderti le giornate al sole nel paese che vuoi. Tutto quello che hai (conquistato con tanto sudore) è tanto ed è solo tuo...”.

Katia Aveiro continua: “Potresti e puoi fare tutto quello che vuoi, ma ancora una volta decidi di essere diverso e coraggioso come pochi codardi sono, essere un esempio di uomo e combattere senza paura delle macchie che spariscono facilmente dall'orizzonte, essere un uomo e non rinunciare ai tuoi ideali, essere uomo e mostrare la verità e affrontare gli squali e continuare a nuotare (i tuoi figli saranno orgogliosi di te), la tua fine non è ancora arrivata, ma questi anni sono esattamente come all'inizio: ricordi?. Dicevamo non andrà da nessuna parte, non sarà niente nella vita, dice cose sbagliate, è debole, in una famiglia di persone fragili e senza scopo. Dicevano...solo chi sa da dove viene, sa dove va, e tu fratello mio sai bene di che pasta sei fatto, complimenti per non aver mai deviato dalla tua strada, sei sempre stato tu, e lo sarai sempre. Nessun problema. Puoi gestirlo, sei unico, sei speciale. Sono così orgogliosa. Grazie fratello”.