Amichevoli, Serie B protagonista: quanto Pisa. Ok l'Ungheria di Rossi

Non solo la malinconica Austria-Italia, sono state diverse le amichevoli internazionali disputatesi nel giorno d'apertura di Qatar 2022. Si è partiti già dal mattino, con i match tra Centro e SudAmerica che hanno visto Colombia, Perù e Guatemala superare Paraguay, Bolivia e Nicaragua (2-0, 1-0, 3-1). Cile in bianco con la Slovacchia. La Macedonia, che ci ha estromesso dal Mondiale, va ko in casa 3-1 contro l'Azerbaigian, con il napoletano Elmas che si segnala solo per un cartellino giallo. Finisce 1-1 il "derby" tra una Norvegia orfana di Haaland e la Finlandia. Seratona per la Romania, che passa 5-0 in Moldavia con i gol pisani di Morutan e Rus in apertura e chiusura di goleada. Reti "italiane" anche nel derby slavo tra Slovenia e Montenegro, risolta dall'ex di Empoli e Genoa firmato da Zajc. Ancora gol dalla Serie B con Ioannou, difensore del Como, a firmare il successo di Cipro per 3-2 in Israele. Restando in Europa, successi per l'Ungheria di Rossi, 3-2 sulla Grecia, e l'Irlanda, 1-0 a Malta. Infine vincono il Venezuela, 2-1 sulla Siria, con in gol il pisano Torregrossa, dell'Oman, 2-0 alla Bielorussia, e del Gabon, 3-0 sul Niger. Pari tra Sudafrica e Angola, terminata 1-1, e tra Lussemburgo e Bulgaria, che chiudono 0-0.