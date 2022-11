La risposta di Trentalange: “Nicchi, D’Onofrio lo hai tenuto tu”

ROMA - Trentalange vs Nicchi, seconda puntata. Stavolta è stato l’attuale presidente dell’AIA, accusato dal suo predecessore di aver presentato lui Rosario D’Onofrio (l’ex procuratore arbitrale arrestato per presunto traffico di droga) nel 2009 e di averlo votato, a rispondere con una lettera (che però, a ieri sera, non era arrivata - o non è arrivata subito - alla mail di Nicchi, questione di punti... di vista). In sintesi, Trentalange rammenta all’ex presidente che «ogni proposta (...) era prerogativa del Presidente dell’AIA» e che, nonostante i dubbi, «hai comunque ritenuto di proporlo per una nomina (...) non solo nel 2009, ma hai successivamente reiterato tale proposta di nomina nella medesima funzione anche quando, per effetto di modifiche regolamentari, il Responsabile del Settore Tecnico non godeva più del diritto di voto in Comitato Nazionale, consentendo così al sig. Rosario D’Onofrio una permanenza di 12 anni nei ruoli di una Commissione associativa giudicante». «Mi sarei aspettato - conclude Trentalange, che non smentisce il fatto di averlo proposto lui nel 2009 al CN nonostante fosse misconosciuto - non precisazioni per addossare responsabilità, ma semmai proposte».