Se Rummenigge dice: "Calcio malato grazie ad Agnelli, City e Psg La Superlega? E' morta"

Ho conosciuto Karl-Heinz Rummenigge quand'era uno dei più forti calciatori del mondo e militava nell'Inter, ho avuto la fortuna di reincontrarlo a Monaco di Baviera quando, in procinto di lasciare il club dopo 19 anni da dirigente, ricevette il premio di manager dell'anno nell'ambito del Golden Boy di Tuttosport. Un riconoscimento assolutamente meritato: sotto la sua guida, il, Bayern ha conquistato 30 titoli, fra nazionali e internazionali, passando da un fatturato annuo di 176 milioni di euro a 679 milioni di euro. Così, non mi hanno stupito le dichiarazioni che Rummenigge ha rilasciato al Corriere della Sera nell'illuminante intervista concessa in Qatar al collega Paolo Tomaselli. Cito i passi salienti. A domanda ("La crisi economica di Barcellona e Juve dimostra che la Superlega era la mossa della disperazione?"), il Grande Tedesco ha risposto secco: "Sì, non c'è nessun'altra motivazione. E anche il modo dilettantistico in cui l'hanno presentata lo dimostra. La Champions resta la competizione più amata. Non ho capito perché uno come Andrea Agnelli, che mi ha sempre dato l'impressione di essere intelligente, abbia agito così. Leggo che il calcio è malato, ma grazie a chi? Anche grazie a lui".