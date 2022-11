De Siervo appoggia Tebas: “Sempre contro la Superlega”

La Lega di Serie A appoggia la Liga spagnola per quel che riguarda la battaglia contro la Superlega. Lo ha detto Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega A, intervenendo a La Politica nel Pallone, andato in onda su Rai Gr Parlamento. Ricordiamo che la Superlega vede tuttora in prima linea due club iberici, il Real Madrid e il Barcellona, e la Juve.