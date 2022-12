Lapo, il messaggio per Pelé: la dedica emozionante sui social

Il bollettino medico diramato dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo, in Brasile, ha rassicurato sulle condizioni di Pelé, che però continua a tenere in ansia il mondo intero. Molti tifosi si sono radunati fuori dalla struttura dove è ricoverato per omaggiarlo e trasmettergli tutto l'affetto, sul web invece sono tantissimi i commenti e i messaggi di solidarietà, tra cui anche quello di Lapo Elkann: "Un fortissimo abbraccio a Pelé. Gli auguro dal profondo del cuore di superare presto questo difficile momento. Una preghiera per Lui", ha scritto.