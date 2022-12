I funerali di Mihajlovic a Roma: la data, la chiesa e l'orario

BOLOGNA - Il mondo del calcio è ancora sotto shock per la morte di Sinisa Mihajlovic , che si è spento a soli 53 anni a causa della leucemia mieloide acuta contro cui combatteva da due anni e mezzo dopo che le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni.

Le esequie

E mentre le figlie Virginia e Viktorija e la moglie Arianna affidano il loro dolore ai social i tifosi di tutta Italia lo ricordano commossi insieme ad amici, ex compagni e addetti ai lavori. Ci si prepara all'ultimo saluto, con i funerali che si terranno a Roma, lunedì 19 dicembre alle ore 11 alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza Esedra (o piazza della Repubblica).