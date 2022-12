Pelé, viva il re

Se Di Stefano è stato soprattutto il ricordo dei vecchi e la suggestione degli inguaribili romantici - sono rarissime le immagini delle sue giocate -, Pelé è stato il sogno grande e Maradona il bisogno e il desiderio di un erede all’altezza.

Pelé ha vinto tre Mondiali, ma per i profani resta quello della rovesciata in “Fuga per la vittoria”. Ha smesso di giocare all’inizio degli anni 70, poiché l’avventura con i New York Cosmos non può che essere considerata un’appendice del romanzo. Per noi, figli degli anni Sessanta, Pelé è il “lenzuolo” all’avversario prima di un gol indimenticabile ai Mondiali di Svezia, nel ’58. Oppure l’incredibile finta a Mazurkiewicz - nell’uno contro uno, il pallone va da una parte e Pelé dall’altra costringendo il portiere uruguaiano a seguirlo e a trascurare il pallone stesso che non entrerà per pochi centimetri -. Ma è anche la leggenda dei mille e passa gol in carriera e chissà mai chi li avrà contati tra Rio, Santos, San Paolo e il resto del Pai.

