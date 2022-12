Quando Pelé volò sull’Italia

Rivista la partita intera in queste ore, si ha la certezza che l’Italia giocò alla pari del Brasile fino al 2-1 di Gerson, il migliore in campo (dopo Pelé) in quella finale. E tranne il gol di Gerson, nelle altre due reti c’era sempre il tocco di Pelé, assist per Jairzinho e assist per il 4-1 di Carlos Alberto. Nell’ultima scena si vede l’arbitro tedesco Glöckner che fischia la fine e Rosato che scatta verso il centro del campo per andare ad abbracciare Pelé mentre i tifosi lo stanno sollevando sulle loro spalle. Lo aveva appena battuto e ora lo abbracciava. Era come riconoscerne la grandezza assoluta, come rendere omaggio non a un giocatore di calcio, ma al gioco del calcio. Rosato sapeva tutto questo.

I ricordi freschi e affascinati del cronista davanti alle immagini su youtube si mischiano a quelli assai più tristi di un ragazzino davanti a un cassettone che in quegli anni rinchiudevano i televisori, un Brionvega per l’esattezza, con la voce di Nando Martellini che arriva davvero da un altro mondo, con il cronometro stampato sullo schermo, grosso così, che appare solo ogni 5 minuti, con l’unico pallone che quando esce alle spalle della porta di Albertosi finisce in un fossato e ci vuole un po’ per recuperarlo. Il ragazzino che aveva urlato sul terrazzo di una casa di amici, in un piccolo paese della campagna fiorentina, tutta la sua gioia dopo il 4-3 con la Germania, adesso era triste, non aveva ancora realizzato ciò che gli era passato davanti agli occhi, non si rendeva conto che un extraterrestre aveva attraversato lo schermo con le immagini un po’ sbriciolate per consegnarsi alla gloria eterna del football. Il ragazzino aveva visto Pelé in diretta tv, ma piangeva perché la sua squadra non aveva vinto il Mondiale. Ragazzino, che sciocco, non poteva vincerlo l’Italia, di là c’era O

Rei.