Pelé e il Santos in tournée con il genio

Si può criticare Pelé ? Me lo chiesi quando un pomeriggio estivo del ‘93, davanti a un bel mare, Pavarotti mi mandò garbatamente a quel paese nonostante avessimo un ottimo rapporto. Subdolo, mi aveva chiesto cosa pensassi della sua ultima esibizione al Pavarotti & Friends. E io, coglione: «Un successo, come sempre, ma quella cantata in playback…». Senza neppure alzarsi dalla poltronciona chiamò Lella, la sorella fedelissima: «Il direttore ha molti impegni e vuole salutarti…». Salutai lei e lui. Non mi parlò più.

Quando spiegai a Pelé perché il “Guerin” aveva indicato Alfredo Di Stefano come il più grande calciatore di tutti i tempi, lui non fece una piega e firmò l’insolito intermezzo con il solito sorriso, sicuro di essere il migliore nonostante quella sentenza che neanche capiva e per la quale il settimanale calcistico brasiliano “Placar” aveva duramente polemizzato mentre gli argentini del “Grafico” avevano abbozzato perché in fondo (in fondo?) Di Stefano era purissimo argentino di Barracas.

La spiegazione, dunque. Arrivò a Napoli Maradona, nel giugno dell’84, e un artista locale, Bruno Lanza, compose un motivetto che diventò prima un tormentone poi una sentenza: “Maradona è megl’e Pelé”. E allora decidemmo di fare un referendum internazionale, convocammo una dozzina di importanti giornalisti sportivi di tutto il mondo e gli chiedemmo di dirci chi fosse il più grande. Pelé non vinse - e se ne fece sorridendo una ragione - perché non aveva mai giocato in una squadra europea, come dire che non aveva assaggiato il duro pane delle difese come quando, nel ‘66, Bulgaria e Portogallo lo avevano fatto fuori a calcioni dal Mondiale inglese. (Se ne sarebbe accorto Diego, il 24 settembre dell’83, quando Andoni Goikoetxea gli ruppe una caviglia in tre pezzi).

Pelé fece anzi di tutto per non inimicarsi - ad esempio - gli italiani quando girava come un globtrotter per arricchire il Santos e il Brasile. Il 12 maggio del ‘63 gli oroverde giocano a San Siro contro l’Italia, lo marca il Trapattoni milanista che non gli fa vedere palla e diventa per questo famoso ma onestamente confessa: «Pelé era stirato, non stava in piedi, non dovetti fare neanche un fallo, uscì dopo mezz’ora…». Torna con il Santos nella “sua” Riccione il 20 giugno del ‘67 per un’amichevole con il Venezia dopo avere “assaggiato” il Mantova e il Lecce: i brasiliani vincono ma Pelé viene oscurato dal riminese Sergio Santarini che si guadagna immediata fama e Serie A.