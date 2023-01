Icardi non molla Wanda Nara: ecco il suo messaggio, i followers sono increduli!

BUENOS AIRES (Argentina) - Mauro Icardi non si rassegna. E anche nel giorno di Capodanno prova a rimettere insieme i cocci di un rapporto andato in frantumi. L’attaccante del Galatasaray lancia un nuovo messaggio d’amore verso Wanda Nara che da tempo si considera single. Ma l’ex centravanti dell’Inter sta provando in tutti i modi a rientrare in partita.

Il messaggio di Icardi

“Grazie 2022 per le cose belle e i momenti così belli vissuti - scrive Icardi nel suo primo post dell’anno - grazie anche per ogni momento in cui le cose non sono andate bene o come avrei voluto, perché è stato quando sono diventata più forte, perché è stato quando mi sono fidata di più di me stessa, perché ogni secondo è stato un'esperienza di apprendimento per essere migliore in questo nuovo anno. Caro 2023, ti ricevo con la cosa più bella che ho nella mia vita, la Mia Famiglia. Con una bellissima donna al mio fianco e 5 bellissimi bambini. Desidero che la vita continui a darci Salute, Amore, Pace, Felicità e tanto successo. Buon 2023 a tutti”.