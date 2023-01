Miley Cyrus come "Dibu Martinez": la foto social è già virale

ROMA - "Il miglior portiere del Mondiale" è diventato iconico, non solo per le grandi parate durante la rassegna iridata in Qatar, ma anche per la teatrale ed eccentrica esultanza in occasione dell'assegnazione dei premi individuali dopo la finale vinta dalla sua Argentina. Il gesto di "Dibu" Martinez è diventato da subito virale sui social. In rete, adesso, sta girando una vecchia foto di Miley Cyrus, che ricorda molto da vicino l'esultanza del portiere argentino. Lo scatto, che ritrae la cantante americana con un bouquet di fiori portato ad altezza inguine in occasione del suo matrimonio con Liam Hemsworth nel dicembre 2018, sta già facendo impazzire i social con diversi commenti che mettono a paragone le due pose...