De Paul e Camila, tutti i dettagli dell'accordo milionario di separazione

BUENOS AIRES (Argentina) - In principio, fu amore a prima vista, come in quasi tutte le storie d’amore. Ma a lungo andare anche la storia tra Rodrigo De Paul e sua moglie Camila è naufragata, tra una scena di gelosia e un litigio . La coppia si sta separando, e il giornalista Ángel de Brito, nella sua trasmissione di gossip, ha calcolato le cifre del divorzio.

La richiesta della signora De Paul

La ormai ex moglie di De Paul - in prima istanza - ha chiesto 50.000 dollari al mese, tutte le proprietà in Argentina, viaggi pagati, l’intera disponibilità delle auto di famiglia, un'impresa personale e un conto a New York sul quale depositare denaro. Ma gli avvocati di De Paul hanno respinto la richiesta. Ma alla fine l’intesa è stata trovata: il giocatore verserà all’ex moglie il 10% del proprio stipendio (30 mila dollari al mese) un appartamento nel palazzo e una suite a Puerto Madero, due Range Rover, 150.000 dollari in un conto in contanti. Oltre a ciò, il giocatore dovrà farsi carico di tutte le spese ogni qual volta i figli lo andranno a trovare in Spagna: Camila ha preteso voli in business class, viaggio, un hotel a cinque stelle e 700 euro di diaria al giorno per ognuno.