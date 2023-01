"Ronaldo, c'è la mossa dell'Al Nassr per poterlo tesserare ufficialmente"

ROMA - Serve una cessione per far posto a Cristiano Ronaldo. L'Al-Nassr deve infatti sfoltire la rosa per poter tesserare l'asso portoghese, approdato in Arabia Saudita con uno stipendio da mille e una notte: tant'è che CR7 (che peraltro deve comunque scontare ancora una di due giornate di squalifica rimediate in Inghilterra), ha vissuto dalla tribuna la partita di campionato contro l'Al-Ta-ee. Insomma, per Ronaldo un'avventura partita in salita, tra gli avvertimenti di Juninho sul tecnico Garcia, i (risolti) problemi relativi alla convivenza con Georgina. E sembrano risolti anche i problemi di sovrabbondanza della rosa: visto che il tetto dei giocatori stranieri sarebbe superato con l'arrivo di CR7, l'Al-Nassr, come riportato da Rmc Sport, ha deciso di sacrificare Vincent Aboubakar, con il quale sarebbe già stato rescisso il contratto (libero a parametro il camernunense, sarebbe in trattativa proprio con il Manchester United).