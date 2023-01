Ronaldo all'Al-Nassr, Juninho lo avvisa: "Garcia è il peggiore"

Se il problema della convivenza con Georgina (che sembrava potesse far saltare il suo trasferimento all'Al-Nassr) pare risolto, Cristiano Ronaldo potrebbe andare incontro a qualche altro inconveniente in Arabia Saudita. E a metterlo in guardia è Juninho Pernambucano, ex calciatore brasiliano e attuale direttore sportivo del Lione, con la cui maglia ha incantato l'Europa a inizio millennio facendo scuola per il suo modo di calciare le punizioni.

Il giudizio negativo L'ex di Real Madrid, Juve e Manchester United, secondo lui, non dovrà fidarsi del suo nuovo tecnico Rudi Garcia: "Non amo parlare di questa persona, ma visto che ammiro e stimo Ronaldo risponderò a questa domanda - ha detto il brasiliano in un'intervista ai portoghesi di 'Mais Futebol', che gli hanno chiesto un parere sull'allenatore con cui ha lavorato a Lione -. La mia esperienza con lui è stata terribile. È il personaggio peggiore che ho incontrato in tutta la mia carriera. Non è un leader e si impone attraverso la paura. Rispetta solo le persone che hanno potere o di cui può trarre vantaggio".