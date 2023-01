Totti ambasciatore della Supercoppa

ROMA - Conclusa la vacanza a Miami Francesco Totti è tornato a Roma ma già domani ripartirà. E’ stato invitato a Dubai per un torneo di padel tra ex calciatori e da lì si trasferirà a Ri y ad , dove mercoledì prossimo si giocherà la Supercoppa italiana tra Milan e Inter . Francesco è stato scelto dalla Lega insieme ad altri ex campioni per fare il testimonial dell’evento.

Totti e Ilary, inizia la causa di separazione