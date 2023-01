Totti e Ilary, inizia la causa di separazione: c'è la data della prima udienza

ROMA - Rientrati dalle rispettive vacanze natalizie, lontanissimi migliaia di chilometri l'uno dall'altra, Francesco Totti e Ilary Blasi iniziano a vivere le spine dell'anno, il 2023, che li porterà alla definitiva separazione. L'ex capitano della Roma e la presentatrice tv sono attesi dalla prima udienza per la separazione giudiziale, di cui ora si conosce anche la data: martedì 14 marzo 2023 . Fino a quel giorno gli avvocati delle parti, Antonio Conte per Totti e Alessandro Simeone per Ilary, potranno tentare di raggiungere un accordo, dando seguito alle trattative già in corso da settimane.

In ballo anche borse e Rolex

La negoziazione per arrivare a un divorzio amichevole però non è facile. In ballo, nella coppia "scoppiata", c'è anche la causa civile intentata dalla Blasi, per la restituzione delle borse e delle scarpe, a cui l'ex calciatore ha risposto chiedendo la restituzione di preziosi orologi Rolex. Un'intesa su questo fronte favorirebbe sicuramente un accordo anche per separazione e divorzio.