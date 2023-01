Caos in Francia: Le Graët sospeso dalla presidenza della Federcalcio

Caos in Francia: Noël Le Graët è stato sospeso dalla presidenza della Federcalcio francese. La decisione è stata presa dal Comitato esecutivo straordinario dell'organismo. Sarà Philip Diallo , vice presidente supplente, a garantire l'interim a capo della FFF. La presa di posizione assunta dopo gli ultimi rocamboleschi giorni che hanno visto protagonista l'ormai ex presidente.

Le Graët, dichiarazioni e accuse

A rendere impossibile il prosieguo della presidenza di Le Graët, che ha assunto la carica nel 2011 e che avrebbe dovuto ricoprirla fino al 2024, le ultime controverse ore in cui è salito alla ribalta per alcune dichiarazioni su Zinedine Zidane e sul possibile incarico da commissario tecnico dei galletti. Ma non solo: a complicare ulteriormente la sua posizione anche le recenti testimonianze su presunti comportamenti sessisti. Oltre a Le Graët, licenziato anche Florence Hardouin, suo direttore generale, come misura precauzionale. Il Comitato Esecutivo della FFF, informato dei termini del prolungamento dei contratto di Didier Deschamps come allenatore della nazionale francese fino al 2026, ha comunque deciso all'unaniminità di convalidare il rinnovo.