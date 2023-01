Il Real Madrid attacca la Francia: è bufera dopo le assurde dichiarazioni su Zidane. Furioso comunicato

Si è alzato un polverone attorno alla figura dell'ex Juventus Zidane, causato dalle dichiarazioni del presidente della federazione francese Le Graet, il quale si è scagliato contro Zizou nel corso di una intervista rilasciata a RMC Sport: "Zidane in Brasile? Non mi interessa, può andare dove vuole! Può andare dove vuole, in un club, in una Nazionale, non seguo quanto lo riguarda. Se ha cercato di contattarmi? Certamente no, non gli avrei nemmeno risposto al telefono. Non abbiamo mai pensato di separarci da Deschamps".