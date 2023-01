Clamoroso, tra Ronaldo e il Real Madrid non è finita! È stato beccato all’allenamento di Ancelotti!

Cristiano Ronaldo e il Real Madrid , un amore mai sopito. Sembra non avere fine l'idillio tra CR7 e le Merengues, nemmeno dopo anni dall'addio dell'asso portoghese. A testimoniare ciò anche quanto successo nelle scorse ore, quando i fan in delirio hanno visto Cristiano recarsi presso il campo d'allenamento dei Blancos, a due giorni dalla finalissima della Supercoppa contro il Barcellona .

Cristiano Ronaldo e il Real Madrid, l'amore continua

La squadra di Carlo Ancelotti in queste ore si trova in Arabia Saudita, dove sta disputando la Supercoppa Spagnola: dopo aver passato il primo turno ai calci di rigore contro il Valencia, domenica affronterà gli acerrimi rivali del Barça nella gara decisiva per assicurarsi la coppa. Finale che si giocherà a Riyad, proprio dove CR7 si trova con la sua nuova squadra dell'Al-Nassr. L'occasione giusta, quindi, per fare un saluto a vecchi compagni e a mister Ancelotti, con il quale ha vinto la Decima. Tantissimi i tifosi che, festanti, hanno ripreso la scena in cui il portoghese si è recato al campo di allenamento del Real Madrid.