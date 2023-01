Finale Mondiale, la Fifa non perdona: aperto un procedimento contro l’Argentina

ROMA - La Commissione disciplinare della FIFA, nella giornata di venerdì ha aperto un procedimento disciplinare alla Federcalcio argentina (AFA) per la possibile violazione degli articoli 11 (condotta offensiva e violazioni dei principi del fair play) e 12 (condotta scorretta di giocatori e funzionari) del Codice disciplinare FIFA, in occasione della finale della Coppa del Mondo contro la Francia. Durante i festeggiamenti sul campo, alcuni giocatori infatti hanno compiuto gesti che hanno provocato lamentele da parte della Federcalcio francese (FFF), che ha lamentato gli insulti "anormali" contro Kylian Mbappé. Nello specifico, hanno fatto riferimento ai cori nello spogliatoio guidati dal portiere Emiliano Martínez e in cui ha chiesto "un minuto di silenzio" per Mbappé, autore dei tre gol della Francia durante la finale. Inoltre, lo stesso Martinez, sull'erba, ha posto sui suoi genitali il trofeo per il miglior portiere della Coppa del Mondo (un guanto), un'azione raccolta da immagini televisive e fotografi. La FIFA, come riportato in un comunicato, avvierà anche un procedimento contro l'AFA per la possibile violazione, anche in quella stessa partita, dell'articolo 44 del Regolamento della Coppa del Mondo Qatar 2022 e del Regolamento Marketing e Media dello stesso torneo.