Stadi e droghe, inchiesta shock: nei bagni è stato trovato di tutto

LONDRA (INGHILTERRA) - Trace di cocaina in otto bagni su dieci. Questo lo scioccante risultato emerso da un'inchiesta pubblicata in Inghilterra, la terra degli hooligans dove negli ultimi tempi ci si interroga sulle cause dei sempre più frequenti episodi di violenza nel calcio. A indagare è stato il 'MailOnline', che con il suo team ha utilizzato tamponi approvati da un laboratorio per cercare tracce di droga nei bagni di Old Trafford e del Jimmy Greaves Stadium durante il derby di Manchester tra United e City e quello londinese tra Tottenham e Arsenal. Esami che hanno rivelato come nell'80% dei bagni è stata consumata cocaina, magari a Londra proprio nel momento in cui un tifoso degli 'Spurs' ha cercato di colpire con un calcio Aaron Ramsdale, portiere dei 'Gunners'.