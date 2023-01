Cristiano Ronaldo diventa un tatuaggio estremo: il video del tifoso è virale

ROMA - Cosa non si fa per il proprio beniamino. Il 28enne indiano Parthiban, super tifoso di Cristiano Ronaldo, si è tatuato il nome del campione portoghese con il suo numero di maglia, il 7, e un pallone da calcio. Parthiban ha documentato il tutto attraverso video pubblicato su Instagram il mese scorso. "Sono un grande fan di Ronaldo. Amo il suo atteggiamento e il suo duro lavoro. Anche lui veniva da una famiglia della classe media e posso immedesimarmi in lui. Ha reso orgoglioso il suo paese e ha reso il Portogallo un paese famoso in tutto il mondo. Non ha cattive abitudini. Queste qualità e il suo carattere mi hanno reso un fan di lui. Lo ammiro moltissimo, quindi ho deciso di tatuarmi il suo nome e numero. So che a Ronaldo non piacciono i tatuaggi, ma l'ho fatto per me stesso e mi si è spezzato il cuore quando il Portogallo ha perso ai Mondiali. Mi sono emozionato quando ha pianto", ha rivelato Parthiban in un'intervista a Newflash. Il video è diventato subito virale: "Non me l'aspettavo assolutamente", commenta il super tifoso di CR7.