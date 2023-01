Dino Baggio spiega le parole contestate: “Servono verifiche su integratori usati”

ROMA - Dino Baggio, ex centrocampista di Torino, Inter, Juventus, Parma e Lazio tra le altre, dopo le sue recenti dichiarazioni ha ribadito il suo concetto sulla questione delle sostanze utilizzate in passato nel calcio in un'intervista esclusiva a Rainews 24: "Non è che prendevi robe strane, prendevi delle robe normali, però bisogna vedere nel tempo se queste restano dentro o riesci a buttarle fuori oppure no. Bisognerebbe un po’ risalire a quello che abbiamo preso in quei periodi. Servono verifiche e prove scientifiche su prodotti leciti non dopanti, cioè gli integratori".