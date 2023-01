Ronaldo e la frase sussurrata a Sergio Ramos: ecco cosa si sono detti

ROMA - L'amichevole tra il Psg e la selezione Al Nassr-Al Hilal non è stata solo occasione per gli appassionati di calcio di ammirare le gesta di numerosi fuoriclasse in campo tutti insieme: ma anche per gli stessi giocatori è stata l'occasione per incontrarsi o rivedersi dopo tanto tempo. E non solo il saluto tra Cristiano Ronaldo e Messi, ma anche l'incontro tra CR7 e Mbappè, che non ha mai nascosto la propria ammirazione per il portoghese. Tra i tanti vecchi amici di Ronaldo, anche Sergio Ramos (9 anni di militanza assieme al Real Madrid), col quale CR7 ha scambiato un abbraccio nel tunnel d'ingresso. E Ronaldo ne ha approfittato per sussurrare qualcosa all'orecchio di Ramos: il contenuto è presto svelato, visto che Ramos aveva dimenticato di togliere l'orecchino, contravvenendo al regolamento che lo vieta per i pericoli all'incolumità propria e altrui. Ronaldo, sotto gli sguardi delle telecamere, ha quindi avvisato il collega spagnolo che a quel punto ha provveduto immediatamente a rimuoverlo, non senza un sorriso d'intesa tra i due.