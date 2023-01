Totti torna a dare spettacolo in campo con Panucci, Di Biagio e altre stelle

MONTE CARLO (Principato di Monaco) - Che Francesco Totti abbia ancora tanta voglia di giocare a calcio non è una notizia. Che lo possa fare allo Stade Louis II di Monte Carlo, però, dà una piacevole sensazione. L'ex capitano della Roma, infatti, scenderà in campo oggi, lunedì 23 gennaio, alle ore 18.30, per la terza edizione del match benefico Fight Aids Cup che metterà di fronte due selezioni di campioni del passato. Per l'occasione, nell'ambito del 45° Festival Internazionale del Circo, Totti giocherà con la maglia del Cirque FC (squadra rappresentata dalla Principessa Stephanie di Monaco), accanto a ex calciatori come Frey, Di Biagio, Toni, Seedorf, Abidal, Pires, Mendieta, Zola e Panucci.