Stramaccioni, nuovo lavoro dopo i Mondiali: la svolta grazie al Qatar

ROMA - In tanti lo hanno apprezzato in Qatar per i suoi commenti tecnici in Rai durante i Mondiali a fianco del commentatore Dario Di Gennaro, guadagnandosi credibilità e stima. Andrea Stramaccioni ex tecnico di Inter e Udinese, sbarca a Dazn. Dal prossimo mese di febbraio sarà al fianco della voce narrante delle partite di Serie A ed Europa League per spiegare alla sua maniera, lo sviluppo dei match e le prestazioni delle squadre, talvolta invece figurerà come ospite in studio, già a partire da stasera per esempio, quando sarà ospite del salotto di Pierluigi Pardo, Supertele, dopo Inter-Empoli.