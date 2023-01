Ronaldo e quell'ultimatum a Mendes che ha rotto il rapporto: "Tu sei matto"

"Portami al Bayern o al Chelsea...o ci lasciamo". Questo, come riporta El Mundo, è stato l'ultimatum di Cristiano Ronaldo a Jorge Mendes. Il trasferimento del campione portoghese al Manchester United è stato il punto di rottura del rapporto con il suo storico procuratore. Lo conferma il quotidiano "El Mundo" che rivela anche la risposta di Mendes a CR7: "Tu sei matto". Alla fine Cristiano Ronaldo non è riuscito nel suo intento di proseguire la sua carriera calcistica in Europa e ad alti livelli, così è arrivata la firma milionaria con l'Al Nassr. I due nel corso degli anni non sono andati d'amore e d'accordo, sin dai tempi dell'avventura di Ronaldo al Real Madrid. Inevitabile alla fine il divorzio con tanto di ultimatum...