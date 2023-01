L'ex capitano dell'Al-Nassr manda un messaggio chiaro a Ronaldo: non gli hanno lasciato scelta

RIAD (ARABIA SAUDITA) - L'arrivo di Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr ha entusiasmato i tifosi gialloblù e non solo: la possibilità di ammirare da vicino le gesta di un campione di tale calibro in un campionato non di prima fascia come la Saudi League, sta facendo letteralmente impazzire i tifosi arabi, tanto che si parla da settimane di "Ronaldo-mania". Chi non sembra aver preso bene l'approdo del fuoriclasse di Funchal a Riad è Abdullah Madu, probabilmente il giocatore meno contento di essersi ritrovato l'ex Real Madrid e Juventus nello spogliatoio. Madu, difensore classe 1993, può essere considerato come una vera e propria istituzione della squadra, un giocatore che milita all'Al-Nassr fin dalle giovanili e che prima dell'arrivo di Cr7 ne era il capitano indiscusso.